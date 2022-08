Un autocamion s-a facut scrum, intr-o comuna din Cluj, in aceasta dupa-masa.Autocamionul, incarcat cu furaje, a luat foc pe raza localitatii Moristi, din comuna Cojocna. La fata locului au intervenit pompierii, cu o autospeciala pentru stins incendii. "In momentul sosirii la fata locului, echipajul a gasit cabina autocamionului si incarcatura acestuia cuprinse in totalitate de flacari", arata ISU Cluj. "Au fost incepute operatiunile de stingere a incendiului imediat, fiind desfasurate pe o ... citeste toata stirea