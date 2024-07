Un autoturism a luat foc intr-o comuna din Cluj. Flacarile au izbucnit la compartimentul motorului - Intervin pompierii

Un incendiu a izbucnit la o masina, in jurul orei 11:00, in satul Paniceni, din comuna Capusu Mare, astazi, 11 iulie.Din primele informatii se pare ca incendiul se manifesta in zona motorului masinii.Pompierii de la Garda de Interventie Gilau intervin pentru asigurarea masurilor necesare. Din fericire, incidentul nu a provocat victime.,,Incendiul se manifesta la compartimentul motor, iar la fata locului intervin pompierii de la Garda de Interventie Gilau. Nu sunt anuntate victime," au ... citește toată știrea