Un autoutilaj de curatenie, filmat la Campia Turzii cand facea un nor de praf in loc de curatenie

Un autoutilaj de curatenie a fost filmat in sensul giratoriu de la iesire din Campia Turzii spre Luna, in timp ce facea curatenie insa in realitate masina alasat un nor de praf imens. Filmarea a devenit virala pe internet.Respectivul sens giratoriu este administrat de catre Directia Regionala de Drumuri si Poduri ClujUtilajul respectiv ... citește toată știrea