Un avion a fost redirectionat la Cluj. Vremea a pus probleme serioase unui aeroport: ,,O sa ii transporte cu autocarele"

Un zbor cu destinatia Timisoara a fost redirectionat catre Aeroportul International Avram Iancu Cluj-Napoca, in dimineata zilei de vineri.Zborul ROT601A, care a decolat de la Bucuresti, la ora 07:20 dimineata, si trebuia sa ajunga in Timisoara, a fost redirectionat catre aeroportul din Cluj-Napoca din cauza vantului puternic.In aceste moment nu este stabilit in ce directie va zbura avionul dupa oprirea de la Cluj, insa cel mai probabil, acesta se va ... citește toată știrea