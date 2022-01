Un avion a iesit de pe pista, din cauza vantului puternic, in Cluj-Napoca

Un avion a iesit de pe pista, pe aeroportul din Cluj-Napoca, in timpul unei manevre de intoarcere, iar un copac a cazut peste o masina, din cauza vantului puternic de luni seara, conform Agerpres."La zborul Wizz Air de la Bologna, avand in vedere ca a batut vantul puternic si erau conditii de iarna, nu era recomandat sa intoarca pe pista, dar avionul a intors pe pista, contrar conditiilor meteo, si a iesit putin in lateralul pistei. Nu a fost avariata deloc aeronava, nici pasagerii nu au avut ... citeste toata stirea