Un avion MiG 21 LanceR a disparut de pe radar in judetul Constanta. A disparut de pe radar si elicopterul care a plecat in cautarea avionului. MApN: Nu sunt date, la acest moment, despre starea echipajelor si a aeronavelor

UPDATE Ora 21.37: Si elicopterul IAR-330 Puma care a plecat in cautarea avionului MiG 21 LanceR a disparut de pe radar, arata g4media.ro.Echipajul din elicopter era format din cinci militari.A fost declansata o a doua operatiune de cautare salvare.Comunicatul MApN:Elicopterul IAR 330-Puma, decolat, miercuri, 2 martie, in jurul orei 20.21, in misiune de cautare-salvare a aeronavei Mig 21 LanceR, a pierdut legatura radio cu turnul de control si a disparut de pe radar in jurul orei 20.44. ... citeste toata stirea