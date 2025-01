Un avion TAROM, avariat in vara anului trecut, si-a reluat zborurile spre Cluj-Napoca

Dupa aproape sase luni petrecute la sol, un avion TAROM care a fost avariat la Oradea in timpul furtunii din 15 iulie 2024 a revenit in serviciul comercial.Avionul, inmatriculat YR-ATJ, a fost mutat de la Oradea la Bucuresti in 2 noiembrie 2024, iar apoi a operat un zbor scurt de test in 31 decembrie 2024, zbor in cadrul caruia au fost descoperite cateva probleme tehnice.Ulterior, in dupa-amiaza zilei de 8 ianuarie ... citește toată știrea