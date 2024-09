Un baiat de 16 ani, din Cluj-Napoca, a disparut! Politia si familia il cauta - FOTO

Berki Andre, un baiat in varsta de 16 ani din Cluj-Napoca, a fost dat disparut de politie dupa ce a plecat vineri de acasa si nu s-a mai intors."La data de 21 septembrie, ora 02.20, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca Berki Andrei, in varsta de 16 de ani, in cursul zilei de 20 septembrie, in jurul orei 22.00, a plecat voluntar de la locuinta situata in cartierul Someseni din Cluj-Napoca, iar pana in prezent nu a mai revenit", ... citește toată știrea