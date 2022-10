Un baiat de 7 ani, lovit de o masina in localitatea Frata. Minorul traversa drumul

Un minor a fost ranit in urma unui accident rutier, care a avut loc luni, 10 octombrie, in localitatea Frata, pe DJ 150. In urma impactului, baiatul a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale."La data de 10 octombrie a.c., in jurul orei 12.10, politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au fost sesizati despre producerea unui accident rutier in localitatea Frata, pe DJ 150.In urma cercetarilor preliminare efectuate la locul evenimentului ... citeste toata stirea