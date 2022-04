Un barbat a ajuns la spital cu picioarele rupte dupa ce a cazut cu parapanta

Pompierii clujeni au intervenit sambata dupa-amiaza pentru a acorda primul ajutor unei persoane care a cazut cu parapanta. Un barbat de 28 de ani a ajuns in spital cu picioarele rupte. Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru a acorda primul ajutor calificat unei persoane care a cazut cu parapanta. Incidentul s-a petrecut in comuna Jichisu de Jos, iar apelul de urgenta a venit la ora 14.07, sustin oficialii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ... citeste toata stirea