Un barbat a amenintat ca se arunca de la etaj, in aceasta dimineata pe Calea Dorobantilor din Cluj-Napoca.La fata locului au sosit echipaje de urgenta de la Politie si Pompieri, in jurul orei 7.40. Politistii spun ca la momentul interventiei,barbatul se afla la etajul 2 al unui imobil, pe balustrada unui balcon, amenintand ca se va arunca. In acest sens, au intervenit mai multe echipaje de politie, din cadrul ISU Cluj si din cadrul Serviciului de ... citește toată știrea