Un barbat a cazut cu ATV-ul intr-o cariera de piatra de pe raza localitatii Cheia, in comuna Mihai Viteazu / A fost nevoie de interventia elicopterului SMURD

Pompierii din cadrul Detasamentului Turda si elicopterul SMURD Jibou au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru a salva un barbat cazut cu ATV-ul, de la o diferenta de nivel de aproximativ 5m, transmite ISU Cluj.sursa foto ISU ClujBarbatul s-a prabusit intr-o cariera de piatra de pe raza localitatii Cheia, comuna Mihai Viteazu.Alerta a venit in jurul orei 13:20, iar la fata locului salvatorii au gasit un barbat de aproximativ 30 de ani, care prezenta multiple traumatisme, se afla in ... citeste toata stirea