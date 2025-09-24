Editeaza

Un barbat a cazut de la etajul 9 al unui bloc de pe strada Mehedinti din Cluj din motive necunoscute. Din pacate, tanarul de 35 de ani a murit - UPDATE

Sursa: Stiri de Cluj
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 07:50
Un barbat a cazut de la etajul unui bloc de pe strada Mehedinti. Conform reprezentantilor ISU, medicii incearca sa-i salveze viata, insa caderea a fost de la mare inaltime si sansele lui de supravietuire sunt mici.

Un barbat a cazut de la etajul unui bloc de pe strada MehedintiMomentan nu se cunoaste identitatea barbatului si nici motivul pentru care a cazut de la balcon. Din pacate, medicii nu au mai reusit sa-i salveze viata. Se pare ca tanarul a cazut de la etajul 9 al blocului respectiv. ...citește toată știrea

