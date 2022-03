Un barbat a decedat azi in santierul de reabilitare a drumului DN1R, in cauza a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.Victima, un barbat de 53 de ani din Alba, angajat al unei firme care executa lucrari de reabilitare la DN1R la iesirea din Calatele, a decedat in aceasta dupa-masa. La fata locului au venit si doua echipaje de prim-ajutor - unul de la SMURD Huedin si un altul de la Serviciul Judetean de Ambulanta, care ... citeste toata stirea