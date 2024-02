Un barbat a decedat in aceasta dimineata dupa un accident pe cel mai periculos drum din Cluj, DN1E60, pe raza localitatii Dumbrava. Traficul a fost blocat

Un barbat a decedat in aceasta dimineata dupa un accident pe cel mai periculos drum din Cluj, DN1E60, pe raza localitatii Dumbrava.Din primeleinformatii in accident au fost implicate un autotren si o autoutilitara. In autoutilitara se afla incarcerat un barbat, inconstient. Acesta a fost descarcerat dar din pacate prezenta leziuni incompatibile cu viata.Alte doua persoane implicate in accident, constiente si cooperante, au primit ingrijiri medicale de la echipajele de prim-ajutor sosite la ... citește toată știrea