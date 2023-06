Un barbat a decedat in aceasta dupa-masa intr-un tragic accident de circulatie pe cel mai periculos drum din Cluj, DN1E60, dupa ce autotrenul pe care il conducea s-a rasturnat.Pompierii din Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, la intersectie cu localitatea Leghia. In accident a fost implicat un autotren, care s-a rasturnat. In cabina autotrenului a fost incarcerat un barbat, extras de echipajele de urgenta, dar din pacate acesta prezenta leziuni ... citeste toata stirea