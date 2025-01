Un barbat a decedat in noaptea de sambata spre duminica ars intr-un garaj care a luat foc pe Calea Dorobantilor.Un incendiu a izbucnit in interiorul unei garaj situat pe Calea Dorobantilor din Cluj-Napoca in noaptea de sambata spre duminica. La fata locului au ajuns pompieri de la detasamentul 1 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, care au constatat ca garajul era folosit drept locuinta improvizata. Acesta a fost puternic inundat cu fum, iar fortele de interventie care au patruns in ... citește toată știrea