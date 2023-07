Un barbat in jurul varstei de 50 de ani, si-a pierdut viata, duminica, in timp ce se afla la Baile Cojocna, situat in judetul Cluj. Cauza decesului ar fi fost un infarct.Un barbat care a venit la tratament, la Baile Cojocna, a facut infarct in piscina, cel mai probabil, in urma unui infarct, arata Antena3.Mai multe persoane au incercat sa-i ... citeste toata stirea