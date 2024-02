Un barbat a fost arestat/ Avea euro falsi si a fost prins in trafic conducand beat

Un barbat de 39 de ani, care a vandut bancnote euro false, a fost prins de politistii clujeni in trafic. Acesta a fost oprit in cartierul Marasti si a testat pozitiv la consumul de alcool.Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au efectuat cercetari in cadrul unui dosar penal, cu privire la un barbat de 39 de ani. Acesta este acuzat de punerea in circulatie de monede sau de ... citește toată știrea