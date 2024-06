Un barbat a fost arestat pentru pornografie infantila in Cluj/ Detinea peste 1700 de fisiere pornografice cu minori

Politistii clujeni, impreuna cu procurorii DIICOT Cluj, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de pornografie infantila, in forma continuata.Din actele de urmarire penala efectuate pana in prezent, a rezultat ca acesta, pe parcursul anului 2020, ar fi procurat, detinut, stocat, distribuit si pus la dispozitie, in mod public, 15 fisiere video cu materiale pornografice cu minori (cu varste aproximative intre 2 si 10 ani), iar in luna ... citește toată știrea