Un barbat a fost condamnat azi la doi ani de inchisoare dupa ce si-a jefuit un consatean. Atrage atentia modul de operare.Astfel, conform actelor de la dosar, in 16 noiembrie anul trecut persoana vatamata a sunat la numarul de urgenta 112 si a sesizat organele de cercetare penala relatand ca la aceeasi data, in cursul diminetii, un barbat necunoscut, identificat ulterior in persoana inculpatului, i-a sustras suma de aproximativ 7500 lei pe care o avea depozitata in imobilul sau din satul ... citeste toata stirea