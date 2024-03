Un barbat a fost condamnat la ani grei de inchisoare la Cluj, ieri, dupa ce a furat pensia unui barbat de 84 de ani de pe card, mii de euro. Cum a procedat

Un barbat a fost condamnat la ani grei de inchisoare la Cluj, ieri, dupa ce a furat pensia unui barbat de 84 de ani de pe card, mii de euro.Se retine modul in care a operat barbatul, pe care il aflam din motivarea deciziei de condamnare. Victima, un barbat de 84 de ani din Cluj-Napoca, s-a urcat in trenul Iasi - Timisoara seara in jurul orei 20.42 cu destinatia Cluj-Napoca, s-a asezat pe un loc in vagonul 4. Pe parcursul calatoriei a fost abordata de un barbat necunoscut, identificat ulterior ... citește toată știrea