Un barbat a fost condamnat la inchisoare cu executare, la Cluj, pentru tentativa de omor, dupa ce si-a injunghiat un coleg de munca. Lucrau la autostrada Nadasel - Poarta Salajului

Un barbat a fost condamnat la inchisoare cu executare, la Cluj, pentru tentativa de omor, dupa ce si-a injunghiat un coleg de munca.Decizia de condamnare a luat-o Tribunalul Cluj in urma cu cateva zile, in 15 decembrie, e vorba mai exact de trei ani si sase luni de inchisoare in regim de detentie pentru infractiunea de tentativa de omor. Decizia poate fi atacata cu apel in zece zile de la comunicare, nefiind definitiva.Iata ce s-a intamplat, conform actelor de la dosar:Prin rechizitoriul ... citeste toata stirea