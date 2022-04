Un barbat a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce a lovit cu masina un pieton beat care traversa strada regulamentar.Accidentul s-a petrecut in noiembrie 2018 in localitatea clujeana Luna, dar procesul deschis impotriva soferului care a provocat accidentul, lovind un pieton pe trecere, s-a incheiat doar in urma cu cateva zile.In 23 noiembrie 2018, seara dupa ora 18, in timp ce conducea autoturismul marca VW Passat pe raza localitatii Luna, in localitate, pe DN 15 E60, ... citeste toata stirea