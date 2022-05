Un barbat a fost condamnat la inchisoare, in Cluj, dupa ce a lovit din senin o femeie cu pumnul, pe strada Buna Ziua.Faptele s-au petrecut in 25 mai 2018, in urma cu patru ani; procesul agresorului s-a incheiat insa doar in urma cu cateva zile, cand Curtea de Apel i-a respins apelul facut la verdictul instantei inferioare, Judecatoria Cluj-Napoca, ce l-a condamnat in urma cu cateva luni, in 22 februarie, la un an si jumatate de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte ... citeste toata stirea