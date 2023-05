Un barbat a fost depistat la volan, in Huedin, fara permis de conducere. Un altul a fost depistat beat la volan.S-a intamplat in urma cu doua zile, in 2 mai, in jurul orei 17.30, cand politistii din Huedin au depistat un barbat de 54 de ani, din judetul Cluj, care conducea un autoturism fara a detine permis de conducere. Acesta a fost oprit in interiorul localitatii Valea Negrii, din comuna Negreni, iar in cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea ... citeste toata stirea