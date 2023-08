Un barbat a fost gasit decedat in aceasta seara in Somes, echipajele de urgenta sosite la fata locului au incercat resuscitarea sa, insa din pacate fara succes.Pompierii din cadrul Detasamentului Dej al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au intervenit in urma cu putin timp pentru a salva o persoana care s-ar fi inecat in apropiere de balastiera din ... citeste toata stirea