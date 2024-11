Un barbat a fost gasit fara suflare la o stana de oi din Cluj. Medicii nu au mai putut face nimic

Politistii municipiului Gherla au fost sesizati cu privire la un barbat de 56 de ani gasit sanzurat in localitatea Silvias, din comuna Gherla, in urma cu doua zile, 6 noiembrie, in jurul orei 15:00.Din primele informatii, barbatul ar fi fost descoperit la o stana de oi. Trupul persoanei decedate a fost transportat la morga pentru cercetari si stabilirea cauzei decesului.,,La data de 6 noiembrie a.c., in jurul orei 15.20, Politia municipiului Gherla a fost sesizata despre faptul ca un barbat ... citește toată știrea