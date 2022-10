Un barbat a fost gasit mort in apartament, la Campia Turzii, la 2 zile dupa deces

Un barbat de 57 de ani a fost descoperit azi decedat in propriul apartament din Campia Turzii. Barbatul nu a mai raspuns la telefon de luni dupa-amiaza.Conform informatiilor turdanews.net, barbatul era angajat la DGASPC Cluj, la o unitate de tip familial, iar in urma cu doua luni sotia sa a facut o comotie cerebrala foarte puternica, fiind internata in spital si in prezent. Pe acest fond, barbatul a suferit enorm, iar in cele din urma tristetea care i-a cuprins sufletul se pare ca l-a doborat. ... citeste toata stirea