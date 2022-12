Un barbat a fost gasit mort intr-o fantana azi, in a treia zi de Craciun, intr-un sat din Cluj.Barbatul a fost gasit azi in jurul amiezii intr-o fantana din localitatea Unguras. La fata locului s-au deplasat echipaje de urgenta, dar si politisti. Acestia din urma, ajunsi la fata locului, au constatat ca fantana se afla in curtea unui imobil izolat, iar de la aproximativ 2-3 metri adancime, a fost extras trupul unui barbat in varsta de 60 de ani, din pacate, decedat. In urma examinarii ... citeste toata stirea