Un barbat a fost gasit spanzurat in propria casa. O femeie de 49 de ani gasita fara suflare in aceasi locuinta

Un barbat de 50 de ani din judetul Dolj a fost gasit spanzurat in propria locuinta, luni, 7 februarie. O alta victima, o femeie de 49 de ani, a fost gasita fara suflare in aceasi locuinta. Cei doi se aflau in concubinaj. Politistii si procurorii continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-au produs cele doua decese.Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a anuntat ca Politia Rurala Pielesti a fost sesizata de un tanar de 27 de ani, din comuna Mischii, cu privire la ... citeste toata stirea