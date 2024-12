Un barbat a fost lovit de tren in Apahida in aceasta dimineata, a decedat.Echipajele de prim-ajutor din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au fost solicitate in aceasta dimineata sa intervina in apropierea statiei de cale ferata din comuna Apahida, unde o persoana a fost lovita de tren. Mai exact, a fost vorba despre un barbat de aproximativ 50 de ani, preluat de catre echipajul Serviciului de Ambulanta Judetean. Din pacate, in cele din urma a ... citește toată știrea