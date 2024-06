Un barbat a fost lovit de tren in comuna Apahida, judetul Cluj. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el- FOTO/VIDEO

Incident tragic in comuna Apahida: un barbat a fost lovit mortal de trenPompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu putine momente in apropierea strazii Tudor Vladimirescu din comuna Apahida, unde o persoana a fost lovita de un tren. Echipajele ajunse la fata locului au gasit victima, un barbat de aproximativ 60 de ani, care prezenta leziuni incompatibile cu viata.Din primele informatii, se pare ca barbatul nu a supravietuit impactului, leziunile suferite fiind ... citește toată știrea