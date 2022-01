Un barbat a fost lovit mortal de tren, in aceasta seara in Cluj.S-a intamplat in jurul orei 19.30, la iesirea din localitatea Huedin. Politistii deplasati la locul evenimentului au constatat faptul ca pe relatia Cluj-Napoca-Oradea, un barbat de 30 de ani, din orasul ... citeste toata stirea