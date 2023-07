Un barbat a fost ranit azi dupa ce o creanga a cazut peste el, intr-o zona greu accesibila de padure, in zona Vaii Draganului.Pompierii din Huedin au asistat in aceasta dupa-masa un barbat peste care ar fi cazut creanga unui arbore intr-o zona greu accesibila de padure de pe raza localitatii Valea Draganului. Barbatul a fost scos de sub creanga de catre localnici, care l-au transportat ulterior cu un autoturism de teren spre ambulanta SMURD, ce se indrepta spre locul solicitarii. Victima a ... citeste toata stirea