Un barbat a fost resuscitat in Cluj dupa ce a cazut de la inaltime, in aceasta dimineata.S-a intamplat in Tiocu de Jos, comuna Cornesti, in aceasta dimienata. La fata locului au intervenit de urgenta o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD si unul de la Serviciul Judetean de Ambulanta sau deplasat la fata locului unde au gasit un barbat fara semnale vitale. Din fericire salvatorii au aplicat imediat manevre de resuscitare care au reusit sa readuca semnalele vitale ... citeste toata stirea