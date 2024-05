Un barbat a fost retinut 24 de ore la Cluj si are dosar penal pentru mai multe infractiuni la regimul rutier, dupa ce a fost prins la volan beat si cu permisul anulat.Astfel, ieri in jurul orei 2 dimineata politistii rutieri din Cluj au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 43 de ani, din Braila, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. ... citește toată știrea