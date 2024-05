Un barbat a fost retinut dupa ce a facut dezastru intr-o biserica din Cluj! A furat cutia milei, a profanat vesminte preotesti si a distrus obiecte de cult

Un barbat de 38 de ani a fost retinut dupa o serie lunga de infractiuni in Cluj.Barbatul a amenintat o femeie care lucra intr-un local din Turda, incercand sa o convinga sa ii dea o suma de bani.,,Din cercetarile efectuate a rezultat faptul ca, in cursul noptii de 25/26 martie a.c., in timp ce se afla in incinta unui local public din municipiul Turda, acesta ar fi amenintat-o cu acte de violente pe o tanara de 23 de ani, personal al localului, in scopul de a o determina sa-i remita o suma de ... citește toată știrea