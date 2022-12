Un barbat a fost retinut la Cluj pentru talharie si furt, a fost arestat la domiciliu.Barbatul, un clujean de 38 de ani, a fost retinut in urma cu doua zile si acuzat de infractiunile de talharie si furt. Prezentat instantei, fata de acesta a fost dispusa masura arestului la domiciliu, cercetarile fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca. In fapt, in 24 octombrie acesta ar fi sustras din interiorul unei firme din Cluj-Napoca o filetanta in valoare de ... citeste toata stirea