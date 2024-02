Un barbat a fost retinut si acuzat de inselaciune si santaj la Cluj.E vorba de un barbat de 37 de ani, retinut de politistii de la Biroul de Investigatii Criminale din Cluj dupa doua perchezitii ieriin Timisoara. Anchetatorii spun ca barbatul ar fi indus in eroare o femeie de 42 de ani, din Cluj-Napoca. Sub pretextul ca ofera credite de nevoi personale, i-ar fi transmis femeii spre semnare un contract de imprumut in valoare de 40.000 de lei. Barbatul ar fi intrat in contact cu femeia prin ... citește toată știrea