Un barbat a fost strivit sub o placa de beton ieri in satul clujean Borsa, a fost dus la spital in stare critica

Un barbat a fost strivit sub o placa de beton ieri in satul clujean Borsa.Cel mai probabil, spun echipajele de prim-ajutor sosite la fata locului, incidentul s-a produs pe timpul unor lucrari de reamenajare a unei placi din beton, aflata in gospodaria proprie. La fata locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje de la Serviciul ... citește toată știrea