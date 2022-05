Un barbat a fost surprins la volan in urma cu doua seri la Cluj aproape de coma alcoolica.Soferul, un barbat de 76 de ani din comuna Frata, a fost prins de politistii din Campia Turzii pe un drum public din comuna, in 14 mai, seara la ora 20.20. Testat cu aparatul etilotest, soferului i-a rezultat o alcoolemie de 1,34 mg/l alcool pur in aerul expirat, adica aproximativ dublu in sange, ... citeste toata stirea