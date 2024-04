Un barbat a fost surprins sub un utilaj in Marisel ieri, a fost alertat elicopterul SMURD.Pompierii din Gilau au fost alertati ieri dupa-amiaza pentru a acorda primul ajutor calificat unui barbat care a fost surprins sub un utilaj, in apropiere de localitatea Marisel.La fata locului a ajuns o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj de prim ajutor SMURD. Preventiv, a fost alertat si elicopterul SMURD din Targu ... citește toată știrea