Un barbat a fost trimis in judecata ieri in Cluj pentru talharie dupa ce a lovit o victima in cap ca sa-i fure borseta.Inculpatul a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunii de talharie. Ieri instanta Tribunalului Cluj a constatat legalitatea sesizarii instantei prin rechizitoriu si a dispus inceperea judecatii in cauza.In rechizitoriu s-a retinut ca inculpatul, in 28 aprilie in jurul orelor 17:45, a urmarit victima pe Calea Floresti mergand in ... citește toată știrea