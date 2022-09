Un barbat a fost trimis in judecata in Cluj dupa ce a luat la bataie o persoana intr-un mall din Cluj, in timp ce acesta se ruga conform religiei islamice.Inculpatul a fost trimis in judecata de catre instanta Judecatoriei Cluj-Napoca, in 7 septembrie, pentru infractiunea de lovire sau alte violente, in urma cu cateva zile, dar faptele dateaza inca din 22 octombrie 2019. In acea zi, in jurul orei 18.40, in timp ce se afla in unul dintre mall-urile din Cluj, ... citeste toata stirea