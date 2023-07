Un barbat a fost trimis in judecata la Gherla pentru lovire si alte violente dupa ce ar fi batut o alta persoana in incinta stadionului din localitate, in urma cu aproape trei ani.Procurorii au dispus trimiterea in judecata a inculpatului pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente. Pentru a dispune trimiterea in judecata, Parchetul de pe langa Judecatoria Gherla a retinut in esenta ca in 13 septembrie 2020, seara in jurul orei 19.30, in incinta stadionului municipal, ... citeste toata stirea