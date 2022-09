Un barbat a furat telefonul mobil al unei femei de 70 de ani, in Cluj, autorul a fost gasit dupa doua ore in Mures.La aproximativ doua ore de la sesizarea furtului unui telefon mobil, politistii din Huedin au depistat persoana banuita de furt in judetul Mures, reusind recuperarea bunului sustras.Faptele s-au petrecut in 12 septembrie, in jurul orei 14, cand politistii de investigatii criminale din Huedin au fost sesizati despre furtul unui telefon mobil, in valoare de 1.200 de lei, din ... citeste toata stirea