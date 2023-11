Un barbat a intrat in stop cardio-respiratori in aceasta dimineata intr-un autobuz in Marasti, a decedat in pofida manevrelor echipajelor de urgenta.La fata locului au fost dislocate doua echipaje SMURD, dintre care unul tip Terapie Intensiva Mobila, care au aplicat manevre de resuscitare unui barbat, in varsta de aproximativ 50 de ani, care a suferit un stop cardio respirator intr-un mijloc de transport in comun care se deplasa pe strada ... citeste toata stirea