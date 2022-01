Un barbat a murit electrocutat la 10 metri inaltime, pe un santier din comuna Mihai Viteazul, de langa Turda."O autospeciala, o autoplatforma pentru interventii si salvari de la inaltimi si un echipaj SAJ au intervenit in aceasta dimineata in urma electrocutarii unei persoane pe un santier din localitatea Mihai Viteazul.Solicitarea pentru interventia pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 08.50, iar la fata ... citeste toata stirea