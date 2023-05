Un barbat a murit ieri dupa ce s-a rasturnat cu tractorul, pe un teren viran de langa Panticeu.Ieri dimineata in jurul orei 10.45, politistii au fost sesizati despre faptul ca un barbat ar fi fost prins sub un tractor, pe un teren viran din vecinatatea localitatii Panticeu. Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca in timp ce se deplasa cu tractorul pe un sector de drum in panta, barbatul de 46 ar fi scapat tractorul de sub control, rasturnandu-se. Din ... citeste toata stirea